خبير: تحويل السيارة للعمل بالغاز يوفر 50% من تكلفة الوقود

قال المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود، وهي ميزة هامة جدا لاسيما في وضع الاقتصاد العالمي الحالي.

وأوضح «مصطفى»، أن رقم الأوكتان الخاص بالغاز الطبيعي يعادل 120، في حين أن البنزين يكون 80 حتى 95 فقط، كما أن الغاز يزيد من كفاءة المحرك وعمره، لأنه لا توجد نواتج احتراق صلبة مثل الرصاص والكبريت، والتي تسبب تآكل جدران الأسطوانات، فضلا عن أن الغاز يحافظ على الزيوت والبوجيهات والصبابات الخاصة بالموتور.

تقسيط على 7 سنوات

وأشار خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، إلى أن أغلب السيارات الملاكي حتى 1600 «سي سي» مناسبة جدا للتحويل إلى الغاز، والاستفادة من مزاياه، والدولة وفرت المبادرة، وتعطي الحافز الأخضر، إضافة إلى التقسيط على 7 سنوات بنسبة فائدة منخفضة.

إحلال 250 ألف سيارة في السنة الأولى

وأضاف المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أنه كان من المخطط في المرحلة الأولى ومدتها 3 سنوات إحلال 250 ألف سيارة، منها 70 ألفا في السنة الأولى، وما تم تسليمه 25 ألفا، وتم تزويد محطات الغاز في مصر بنسبة كبيرة ووصلت المبيعات من الغاز إلى 72 مليون متر مكعب، مضيفا «التحويل للغاز يلقى إقبالا حتى خارج المبادرة، وهو ما تدعمه الدولة أيضا».