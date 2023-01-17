خريطة القوافل التعليمية في محافظة مطروح.. مراجعات نهائية بالمجان

مع اقتراب امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح انطلقت القوافل التعليمية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة، وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم، للمراجعة النهائية في جميع المواد، وذلك بالمجان في ظل توفير الخدمات التعليمية للطلاب لمساعدة الأسر غير القادرة.

خريطة القوافل التعليمية في مدن مطروح

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إننا وضعنا خطة للقوافل التعليمية على مستوى المحافظة ليستفيد بها جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وبدأنا بالفعل في تنظيم القوافل الخاصة بالشهادة الإعدادية في جميع المواد من خلال خبراء في المواد في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، بالإضافة إلى مادة الرياضيات، ونفذنا عده قوافل في مدينه مرسى مطروح في مقر مجلس العمد والمشايخ وفي مكتبه مصر العامه، كما يجري تنظيم القوافل في مختلف المدن في سيوه والحمام والضبعه التنسيق مع مديري الادارات التعليميه.

قوافل الثانوية العامة

وأضاف أن القوافل التعليمية لن تتوقف على الشهادة الإعدادية فقط ولكن تمتد الى الثانويه العامه والدبلومات الفنيه في مختلف التخصصات التجاري والصناعي والزراعي والسياحه والفنادق يستفيد جميع ابناء مطروح من القوافل والخبرات التي تشرف على المراجعات النهائيه في جميع المواد على مدار العام بالاضافه الى استفاده طلاب مراحل النقل من المراجعات.

محافظ مطروح يدعم القوافل

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن» على دعم القوافل التعليميه في جميع المراحل لطلاب محافظه مطروح في جميع المدن وذلك لتوفير خدمات تعليميه متميزه للطلاب والتدريب على الامتحانات ومواجهه الدروس الخصوصيه وذلك بالمجان مع دعم المحافظه الكامل لهذه القوافل والتي تشرف عليها مديريه التربيه والتعليم ووزارة التربية والتعليم.