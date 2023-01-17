وفاة رضيعة بعد يومين من رحيل والدتها «طبيبة بني سويف».. سُميت باسم والدتها

لم تمر ساعات قليلة على وفاة طبيبة العلاج الطبيعي بمستشفى الفشن المركزي جنوب محافظة بني سويف، أثناء إجرئها عملية ولادة قيصرية، إلا ولحقت بها مولودتها بعد أن سماها زوجها بنفس اسم زوجته، ليعم الحزن الأسرة، خاصة أن الطبيبة المتوفاة تركت 3 أطفال من البنات.

وفاة أخصائية علاج طبيعي بمستشفى الفشن أثناء إجراء ولادة قيصرية قبل يومين

وتوفيت أخصائية علاج طبيعي بمستشفى الفشن المركزي، تدعى أسماء محمد قناوي، أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية، أثناء إنجابها مولودتها الرابعة، حيث نجح الأطباء في إنقاذه إلا أنها توفيت بعد والدتها بساعات.

وانتاب أهالي الفشن جنوب محافظة بني سويف، ومديرية الصحة بالمحافظة، حالة من الحزن لوفاة الطبيبة، حيث أصدرت المديرية بيانًا نعت فيه الفقيدة ودعت الله أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

الزوج ينعي زوجته: ما رأيت منك إلا مكارم الأخلاق

وقال الدكتور أحمد عادل الجيتاوي، زوج الطبيبة الراحلة «والله ما رأيت منها إلا مكارم الأخلاق، والصدق والإخلاص في عملها كأخصائية علاج طبيعي، أو ربة منزل وزوجة، رحمة الله عليها، ونسأل الله الصبر والسلوان».

وأضاف: «توفيت زوجتي أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لمولودتنا الرابعة، وتم تشييع جثمانها في جنازة مهيبة، وأطلقت اسم زوجتي (أمنية) رحمة الله عليها على اسم مولودتنا، إلا أنها فارقت الحياة أيضا بعد أقل من 48 ساعة فقط، ودفنتها بمثواها الأخير».