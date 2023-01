فيلم «سطار» يواصل صدارة شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثالث على التوالي

نجح فيلم «سطار» في الحفاظ على صدارة شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثالث على التوالي، وفقا للحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على «تويتر»، «سطار يسطّر التاريخ بتألقه، متصدرًا قائمة Top 5 لشباك تذاكر السينما السعودية للأسبوع الثالث على التوالي بكل فخر».

وفي المركز الثاني جاء فيلم «Operation Fortune: Ruse de guerre»، محافظا على تواجده من الأسبوع الماضي، كما استمر فيلم فيلم «Avatar: The Way of Water» في المركز الثالث، تلاه فيلم الرعب «M3GAN» في المركز الرابع.

«Puss in Boots: The Last Wish» يعود إلى المركز الخامس

وعاد فيلم الرسوم المتحركة «Puss in Boots: The Last Wish» إلى في قائمة الـ «TOP 5» بشباك التذاكر السعودي، في المركز الخامس بعد ما أزاح فيلم «Shotgun Wedding» بطولة جينيفر لوبيز وجوش دوهامل، الذي جاء في المركز الخامس الأسبوع الماضي.

3 أفلام جديدة في السينمات السعودية

وخلال الأسبوع الحالي، لستقبلت السينمات السعودية مجموعة جديدة من الأفلام التي تعرضها على شاشتها من بينها «Babylon» تأليف وإخراج دامين شازيل، بطولة برات بيت، مارجوت روبي وتوبي ماجواير، بالإضافة إلى فيلم الرعب «The Offering»، والذي تدور أحداثه حول عائلة تسعى لتجاوز خسارتهم الأخيرة، لكنهم يقعون تحت رحمة شيطان يسعى لتدمير نفوسهم.

كما يعرض الفيلم السعودي «الهامور ح.ع» إخراج عبد الإله القرشي، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية حول حارس الأمن يجمع ملايين بطريقة مخادعة، لمستثمرين أوهمهم بالربح السريع. ‏