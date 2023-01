فيلم «سطار» يتصدر شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني على التوالي

تصدر فيلم «سطار» شباك تذاكر السينما السعودية للأسبوع الثاني على التوالي، ووفقا للحساب الرسمي لـ «السينما السعودية» على «تويتر»، «للأسبوع الثاني على التوالي، مازال الفيلم السعودي سطار يتصدر قائمة Top 5 لشباك تذاكر السينما السعودية».

وفي المركز الثاني جاء فيلم «Operation Fortune: Ruse de guerre»، وذلك في أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي، وتدور أحداث الفيلم حول نجم هوليوودي يتم تجنيده من قبل جاسوس محترف ليساعد في مهمة سرية لإنقاذ العالم من صفقة أسلحة مميتة، ويجمع الفيلم في بطولته كلا من جيسون ستاثام، هيو جرانت وجوش هارتنت، وأما المركز الثالث من نصيب فيلم «Avatar: The Way of Water»، والذي تراجع من المركز الثاني الأسبوع الماضي.

فيلم «Shotgun Wedding» يتراجع للمركز الخامس بـ «TOP 5» شباك التذاكر السعودي

وجاء فيلم الرعب «M3GAN» في المركز الرابع في قائمة الـ «TOP 5» بشباك التذاكر السعودي، أما في المركز الخامس جاء فيلم «Shotgun Wedding» بطولة جينيفر لوبيز وجوش دوهامل، متراجعا من المركز الثالث الأسبوع الماضي.

السينمات السعودية تبدأ عرض «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

وبدأت السينما السعودية خلال الأسبوع الجاري، عرض مجموعة جديدة من الأفلام من بينها فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي، بالإضافة إلى فيلم الرعب «LEAVE»، والذي تدور أحدثه حول امرأة شابة تحاول البحث عن أصولها بعد أن تخلوت عنها عائلتها، وبينما تقترب من الحقيقة تظهر روحًا سوداوية تأمرها بالتوقف.

كما تعرض السينمات، فيلم الرسوم المتحركة «Realm of Terracotta»، وتدور الأحداث في إطار المغامرة والخيال يتعاون الشابان «جايد» و«ماجنوس» في إنقاذ مملكتهما من هجوم المخلوقات الشريرة.