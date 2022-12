«Interstellar» يتصدر شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني على التوالي

للأسبوع الثاني على التوالي، تصدر فيلم «Interstellar» شباك التذاكر السعودي، بينما احتل فيلم الرسوم المتحركة «Puss in Boots the Last Wish» المركز الثاني في أسبوعه الأول من العرض في دور السينما السعودية، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي لـ «السينما السعودية» على «تويتر»، قائلًا: «فيلم الأنيميشن Puss in Boots the Last Wish يدخل Top 5 شباك تذاكر السينما السعودية منافسًا فيلم Interstellar الذي مازال متصدر القائمة للأسبوع الثاني على التوالي».

بينما يستمر فيلم «The menu» في المركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي، وجاء في المركز الرابع فيلم «Wakanda Forever» الذي كان في المركز الثاني الأسبوع الماضي، وكان المركز الخامس في قائمة الـ «Top 5» للأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينما السعودية هذا الأسبوع، فيلم الأكشن «Detective Knight Redemption» من إخراج إدوارد جون دريك وبطولة بروس ويليس، وذلك في أسبوعه الأول في دور السينما.

خروج فيلمي «Violent Night» و«Black Adam» من قائمة الـ «Top 5» شباك التذاكر السعودي

بينما خرج من قائمة الـ «Top 5» في شباك التذاكر السعودي، فيلمي «Violent Night» الذي جاء في المركز الرابع الأسبوع الماضي، و«Black Adam» بطولة دوين جونسون، الذي كان في المركز الخامس.

3 أفلام جديدة في دور السينما السعودية هذا الأسبوع

وتستقبل دور السينما السعودية خلال الأسبوع الحالي مجموعة من الأفلام الجديدة منها «Avatar: The Way of Water» للمخرج جيمس كاميرون، وذلك بعد 13 سنة من إصدار الجزء الأول، وتم تصنيف الفيلم «PG12» أي مناسب للمشاهدين لمن هم أقل من 12 عاما، من السينما الهندية يعرض فيلم «Salaam Venky»، بالإضافة إلى فيلم الأنيميشن «Lamya’s Poem».