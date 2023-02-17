مصرع طالب غرقا في ترعة المحمودية بالبحيرة

لقي طالب مصرعه غرقا بترعة المحمودية أمام قرية كنج عثمان بمحافظة البحيرة، قبل قليل، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق طالب في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثة طالب إثر غرقه بترعة المحمودية، وحفظت الجثة وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى «أحمد. م. ال»، 18 سنة، مقيم كفر الدوار، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة في مستشفى كفر الدوار العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.