توزيع بطاطين على 2100 أسرة أولى بالرعاية في 35 قرية بسوهاج

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي في سوهاج، بالتعاون مع جمعية الأورمان، بطاطين على 2100 أسرة أولى بالرعاية وأكثر احتياجًا في 35 قرية بسوهاج، تماشيأ مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

القرى المستفيدة

وشملت الخطة التفصيلية قرى باصونة، وناحية عامر، وأولاد إسماعيل، والحريدية، ونجع الحسك بمركز المراغة، وقرى الجلاوية والفراسية والطوايل وسفلاق والحمدية والعوامية والحاجر بمركز ساقلته، وقرى تونس والشيخ مكرم وقلفاو وونينه وروافع القصير ونجع النجار وبندار الكرمانية والشهيد والمحامدة والحويتي بمركز سوهاج، وقرى جهينة الغربية وحسام الدين والنزه البحرية وعلي بن أبي طالب بمركز جهينة، وقرى نجع الحديدة والسوق البراني والقبيصات وطريق بني عمار وشطورة بمركز طهطا، وقرى البلابيش وأولاد يحيى بمركزي جرجا ودار السلام، وقرى كوم بدار والدناقله الشواولة وروافع العيساوية بمركز المنشأة.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن حملة «ستر ودفا» التي أطلقتها المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان، لإدخال البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

مشاركة المؤسسات المختلفة

وأشاد «شعبان» بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، والهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، حيث أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة.