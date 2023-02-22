تشغيل عيادات الرمد بكامل طاقتها داخل مركز طبي النحال في الزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، مركز طبي النحال، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق؛ للاطمئنان على تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الرمد، بكامل طاقتها داخل المركز الطبي.

تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الرمد

وجاء ذلك ذلك بعد نقل الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفى صباح اليوم، والمتمثلة في «العيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، والعمليات الجراحية»، لتقدم الأولى في مركز طبي النحال، وباقي الخدمات من استقبال وعمليات جراحية في مستشفى الزقازيق العام.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الخارجي

ويأتي ذلك بعد حدوث شروخ بالمبني الرئيسي بالمستشفى، وقام وكيل وزارة الصحة على الفور باطلاع الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالموقف الحالي، والأماكن البديلة لتقديم الخدمات الطبية بها، عوضًا عن مستشفى الرمد، وتم الاتفاق على تقديم الخدمة بمركز طبي النحال، ومستشفى الزقازيق العام، بصورة مؤقتة، مع إرسال لجنة استشارية من كلية الهندسة جامعة الزقازيق، لتحديد حالة مبني الرمد، ومدي احتياجه للترميم من عدمه، وذلك لحين الانتهاء م المبني الجديد بالمستشفى، والذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان ويبلغ تكلفته الإنشائية حوالي 100 مليون جنيه.

كما تفقد وكيل الصحة، العيادات الخارجية للرمد بالمركز الطبي، والتي منها عيادة الليزر، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الخارجي بعد نقلها أيضًا إلي المركز، لخدمة المرضي، موجهًا مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، بتوفير 2 غرفة أخرى، لمنع التكدس، والعمل على راحة المرضي أثناء توقيع الكشف الطبي عليهم، وتم ذلك على الفور، كما كلف وكيل الوزارة الإدارة الهندسية بالمديرية بعمل مظلة لتغطية استراحة انتظار مرضي العيادات الخارجية.