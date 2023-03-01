بدء صرف معاشات مارس 2023 اليوم.. اعرف طرق الحصول عليها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء صرف معاشات مارس 2023، اليوم الأربعاء، وذلك لأصحاب المعاشات ومستحقي المعاش البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و885 ألفًا.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية صرف معاشات مارس 2023، وفق بيان وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية صرف معاشات مارس 2023

يمكن لأصحاب المعاشات الصرف من أي ماكينة صرف آلي خاصة بالبنوك أو الخاصة بالبريد.

كما يمكن صرف معاشات مارس 2023 من خلال منافذ شركة فوري أو من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة التابعة لشركات الاتصالات.

وأوضح بنك ناصر الإجتماعى أنه يتم تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية، بشكل مكثف ومستمر لتغطية صرف معاشات الشهر الجاري، مثلما يحدث كل شهر.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه سيتم زيادة المعاشات بداية من شهر يونيو مثلما يحدث كل عام بقيمة تصل إلى 15%، وذلك فى بيان صادر عنها.

يذكر أنه منذ شهر يناير الماضى 2023 تم زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1105 جنيهات.