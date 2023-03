تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «ذا لاست أوف أس»

ردود أفعال إيجابية حققتها الحلقة الثامنة من مسلسل ذا لاست أوف أس، التي عرضت بعنوان «When We Are in Need»، بعد ساعات من عرضها على شبكة «HBO»، وحصلت الحلقة على تقيم 9.5 من قبل 25 ألف مشاهد على موقع «IMBD»، وحتى الآن تعتبر الحلقة الأعلى تقيمما بعد الحلقة الخامسة بعنوان «Endure and Survive».

وتولى المخرج السويدي من أصل إيراني علي عباسي، إخراج الحلقتين الثامنة من مسلسل ذا لاست أوف أس، والتي شهدت عدد من الأحداث المثيرة حيث تحاول «إيلي» الحصول على علاج لـ «جويل»، وعندما ترى «ديفيد» ورجاله تهرب لجذبهم بعيدًا عن «جويل» ولكن يتم أسرها، وفي المعسكر يكشف «ديفيد» أنه كان يطعم جماعته اللحم البشري، في هذه الأثناء، يبحث «جويل» عن «إيلي» ويعذب بعض رجال «ديفيد» لإخباره بمكانها.

تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل ذا لاست أوف أس

ويحاول «ديفيد» و«جيمس» قتل «إيلي» لكنها تقتل «جيمس» وتهربن، ولكن «ديفيد» يطاردها قبل أن تتغلب عليه وتقتله، يعثر «جويل» على «إيلي» مصدومة بصدمة خارج المعسكر.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ذا لاست أوف أس

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ذا لاست أوف أس بعنوان «Look for the Light»، يوم 12 مارس الجاري، وتحمل توقيع المخرج علي عباسي، وهي تعتبر الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من المسلسل الذي بدأ عرضه في 15 يناير الماضي ويذاع بواقع حلقة واحدة في الأحد من كل أسبوع.