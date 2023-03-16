بنك كويدي سويس يقترض 54 مليار دولار من «المركزي السويسري»

قال بنك كريدي سويس السويسري، اليوم، إنّه سيتحرك لتعزيز أمواله، ويقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري، بعد تراجع حاد في أسهمه، أدى إلى تراجع لدى أكبر المقرضين الأوروبيين في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي.

بنك كريدي سويس يخسر أكثر من ربع قيمة أسهمه

وذكر كريدي سويس أنّه سيلجأ إلى خيار اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرانك، أي نحو 33.7 مليار دولار من البنك المركزي، موضحا أنّ السيولة الإضافية ستدعم أعمال وعملاء البنك الرئيسيين مع قيام كريدي سويس بالخطوات الأساسية لإنشاء بنك أكثر بساطة وتركيزا على احتياجات العملاء، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقالت أسوشيتد برس، أنّ الأنباء أثارت مخاوف جديدة بشأن صحة المؤسسات المالية في أعقاب الانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان كريدي سويس خسر أكثر من ربع قيمة أسهمه في مرحلة ما أمس.

ووصل سعر السهم إلى مستوى منخفض قياسي، بعد أن أعلن البنك الوطني السعودي، أكبر حامل للأسهم في البنك، أنّه لن يضع مزيدا من الأموال في البنك الذي يعاني من مشكلات طويلة قبل وقت طويل من انهيار البنوك الأمريكية.

وفي ظل مخاوف من احتمال وجود مشاكل مخفية في النظام المصرفي، اندفع المستثمرون إلى بيع أسهمهم البنكية سريعا، وجاء الاضطراب قبل يوم من اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.