الفنانة منى جبر لـ إيمان الحصري: ابتعدت عن الشاشة لمنح مساحة للوجوه جديدة

كشفت الفنانة والإعلامية منى جبر، تفاصيل ابتعادها عن الأضواء فى أخر 10 سنوات، موضحةً: «شعرت أنني أديت دوري، وبالتالي حان الوقت للجيل الجديد أن يؤدي دوره».

وأضافت جبر خلال مداخلة هاتفية مقدمة برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة DMC، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «لدي اهتمامات أخرى مثل أبنائي وأحفادي وكتبي ومكتبتي، وانا سعيدة بكل هذه الأمور، كنت أحرص على تقديم أشياء لها قيمة للناس، كنت أمثل منذ صغري في المسرح الجامعي، وبالتالي فإن التمثيل ليس جديدا عليّ، رفضت في البداية المشاركة في فيلم الحفيد، ثم قررت أن أجرب، وشعرت بان هناك رد فعل طيب مع الجمهور».

وتابعت جبر أن المسائل التقنية اختلفت تماما ما بين جيلها والجيل الجديد، حيث لم تكن هناك تقنيات تحسن من الصورة، بعكس ما يحدث الآن: «أنا وجيلي كنا بنطلع زي ما إحنا، وفيه ناس في الأجيال الجديدة الناس لما بتشوفها مش بتعرفهم، أما أساتذتي فقد تعلمنا منهم دون ان يكون المذيعات فائقات الجمال، لكنها وجوه مريحة تدخل القلب والكلام الذي يصدر منهن مدروس، أما الآن فإن هناك اعتماد في أحيان كثيرة على البنات الحِسان، أنا أرفض هذا الاتجاه لأنه ليس في صالح الفن بشكل عام».