محافظة مطروح تعلن رفع الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية وتعرض المدن لـ «نوة العجوزة»، مع نهاية شهر مارس 2023.

التعامل مع بؤر تجمع مياه الأمطار

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح تعمل علي إزالة ورفع تراكمات مياه الأمطار التي شهدتها بعض المناطق خاصة بمدينة سيوة والحمام والعلمين، ومواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار منذ أمس الجمعة، حتى اليوم السبت، في عدد من المناطق مع الإسراع في رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية.

الدفع بسيارات ومعدات شفط مياه الأمطار

وأضاف محافظ مطروح ببيان أنه جاري تيسير حركة المواصلات مع الدفع بسيارات ومعدات ومواتير شفط من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بالتعاون مع سيارات مجالس المدن ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه من الشوارع والطرق الداخلية، ورفع تجمعات مياه الأمطار بها، ووجه لرؤساء المدن استمرار الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كافة الآثار الناجمة عنها، والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية خاصة شركتي الكهرباء والمياه.