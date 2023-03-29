«شؤون الحرمين» تجهز المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

جهزت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، كل المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام، وتهيئتها بكل الوسائل التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما وفرت لهم وجبات إفطار للصائمين وتقديم الضيافة.

وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ماهر السويهري - في تصريح اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس» - أن جاهزية الخدمات الإنسانية وتوفير البيئة الآمنة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء تجربتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، يأتي وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية واستقبال ورعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن هناك بحثا دائما مع الجهات المعنية لإثراء تجربة ضيف الرحمن، لتحقيق الجودة والتميز وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لرعاية شئون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.