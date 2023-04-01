«الزراعة» تكشف عن عدد كروت الفلاح الصادرة حتى الآن: تضم بيانات 7 ملايين فدان

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «إنه تم إصدار ما يقرب من 2.8 مليون كارت فلاح يتم التعامل عليهم لصرف الأسمدة حتى الآن وتحتوي على بيانات ما يقرب من 7 ملايين فدان تشكل 81% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر».

900 ألف كارت جارٍ تسليمها للمزارعين

وأضاف يوسف، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يوجد أيضا 900 ألف كارت جارٍ تسليمها للمزارعين من البنك الزراعي المصري، مشيراً إلى أن لكارت الفلاح العديد من المهام التي يقوم بها أهمها تسليم الأسمدة المدعمة للمزارعين.

وتابع أنه تم الانتهاء من تسليم كامل حصة الأسمدة للموسم الشتوي بنسبة 100% وسوف يتم البدء قريباً في تسليم أسمدة الموسم الزراعي الصيفي.

أهم مزايا كارت الفلاح

وأكد أن لكارت الفلاح مزايا عديدة أهمها حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة وإتاحة التقارير لدعم اتخاذ القرار وكذلك التقارير الرقابية والإحصائية عن المساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من منظومة كارت الفلاح في وضع السياسات الزراعية ومتابعة تنفيذها وتدقيق الحيازات من خلال إصدار البطاقة الذكية والقضاء على الحيازات الوهمية.

ولفت إلى أنه من خلال كارت الفلاح يمكن تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في كل الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة وإتاحة صرف مستلزمات الإنتاج والتعرف الدقيق على الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه، فضلاً عن التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين.