النطق بالحكم على المتهمة بقتل والدها بمساعدة خطيبها بعد قليل

تنطق محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، بالحكم على المتهمة بقتل والدها بمساعدة خطيبها في منطقة كفر العلو بحلوان، بسبب معاملته السيئة لها.

قتل المجني عليه

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمة في دائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، قتلت والدها المجني عليه «محمد ح»، موظف بشركة الحديد والصلب، بمساعدة خطيبها داخل منزله بسبب معاملته السيئة لها.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي بالعثور على جثة المجني عليه الذي يعمل موظف بشركة الحديد والصلب داخل منزله، وبانتقال قوة من مباحث القسم لمكان الواقعة، تبين صحة البلاغ المُقدم من الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة.

مغادرة المتهمة للمنزل

وبعد استدعاء المباحث لنجلة المجني عليه المتهمة، التي كانت قد غادرت المنزل في وقت معاصر للواقعة حتى لا يشك فيها أحد، أفادت بأن وفاة والدها ربما تكون نتيجة إصابته بغيبوبة سكر، نظرا لإصابته بمرض السكر المزمن.

وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهمة ابنة المجني عليه وضعت له أقراصا مخدرة في العصير بمساعدة خطيبها للانتقام منه، بسبب معاملته السيئة لها، وتحرر المحضر اللازم، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم لبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بدفنها، نظرًا لعدم وجود أي إصابات ظاهرية توضح وجود شبهة جنائية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ووردت معلومات إلى قسم شرطة حلوان، أكدتها التحريات، بعد دفن الجثة بنحو شهرين، عن وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنّها ليست طبيعية كما ادعت المتهمة، وكشفت التحريات أنّها هي وراء ارتكاب الواقعة بمساعدة خطيبها بسبب معاملة والدها السيئة لها، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وخطيبها الذي شاركها في تنفيذ جريمتها، واعترفوا تفصيليا بالواقعة وأنّهم وراء ارتكابها عن طريق وضع أقراص مخدرة لوالدها المجني عليه بسبب سوء معاملته لها، وبعد أن أتمت جريمتها تركت المنزل خشية من افتضاح أمرها.