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عمدة نيويورك: لا نعتقد بوجود تهديدات أمنية خلال محاكمة ترامب

كتب:

وكالات
08:31 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أكد عمدة نيويورك، إريك آدامز، اليوم الثلاثاء، أن التقييم الأمني مثل محاولات الاغتيال ينفي أي تهديدات خلال محاكمة ترامب في مانهاتن، حسبما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ويستعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتسليم نفسه إلى المحكمة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، وسط انقسام سياسي حاد.  

كانت هيئة محلفين كبرى، وجهت يوم الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن إقامتها علاقة معه خلال حملته الانتخابية لعام 2016. 

 

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بقلم وكالات