إصابة 6 من عائلة واحدة بينهم أطفال عقرهم كلب بسوهاج.. حالتهم خطر

أثناء لعب عدة أطفال من عائلة واحدة هاجمهم كلب وعقرهم جميعا، كما عقر والدة أحدهم وخالة الباقيين، عندما حاولت حمايتهم، وجرى تحويل 4 منهم إلى مستشفى سوهاج التعليمي لخطورة حالتهم.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، يفيد بوصول كل من «حميدة. م. ع» سن 44 عاما ربة منزل، والطفلة «سلمى. ع. م» سن 8 أعوام، والطفل «عبد الرؤوف. ع» سن 7 أعوم، والطفل «ضياء. ح. ع» سن 8 أعوام، والطفلة «دينا. ا. ح» سن 10 أعوام، والطفل «محمد. ح. ا» سن 3 أعوام، جميعهم من أسرة واحدة، ويقيمون بناحية نجع العرب التابع لقرية نقنق بدائرة مركز دار السلام مصابين بـ«جروح وسحجات متفرقة بالجسم» -إدعاء عقر كلب- وتم تحويل من الثالث حتى السادس لمستشفى سوهاج التعليمي لخطورة حالتهم.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وبالفحص وسؤال الأولى وعم الثالث «خال الباقين» المدعو «عزت. ع»، سن 27 عاما عامل ويقيم بذات الناحية، قررا أنه أثناء سيرهم بذات الناحية عقرهم كلب ملك المدعوة «عصمت م م س» سن 37 عاما ربة منزل، وتقيم بناحية البلابيش المستجدة بدائرة مركز دار السلام، ما نتج عنه إصابتهم، واتهما مالكة الكلب بالإهمال ونفيا الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

بمواجهة المشكو فـي حقها، قررت بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.