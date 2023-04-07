الإيفواري سيرجي أكا لاعب الإسماعيلي يتبرع بمكافأته لشراء شنط رمضان

تبرع لاعب النادي الإسماعيلي سيرجيو أكا بمكافأة فوز الفريق على نادي سموحة لشراء كمية من المواد الغذائية «شنط رمضان» وتوزيعها علي الاسر البسيطة الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك.

وتوجه اللاعب إلى مسجد الإسماعيلي «مسجد المطافي» أحد أكبر المساجد في المحافظة وسلم المواد الغذائية إلى إمام وخطيب المسجد وكلفه بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

لاعب الإسماعيلي: قلبي يتكلم

وقال اللاعب الإيفواري سيرجيو أكا أنه كان دائم التبرع خلال وجوده في كوت ديفوار، مضيفا في منشور كتبه علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المعروف يجعل قلبي سعيدا، وقلبي هو ما يتحدث».

ونشر مواطنون في محافظة الإسماعيلية صور اللاعب علي حساباتهم على فيس بوك مقدمين له الشكر والتقدير علي مشاعره تجاه أهالي المحافظة من البسطاء والأسر الأكثر احتياجا.

الاسماعيلي يفوز علي سموحة

وحقق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على نادي سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي على استاد الإسكندرية ليعدل الإسماعيلي من مركزه بشكل كبير.

وسجل ثلاثية الإسماعيلي كل من أحمد مدبولي في الدقيقة 20 وعبد الرحمن مجدي بالدقيقة 38 ومحمد الشامي في الدقيقة 41، وأضاع باهر المحمدي ركلة جزاء الإسماعيلي في الدقيقة 77، بينما أحرز مالك بعيو هدف سموحة الوحيد في الدقيقة 41.