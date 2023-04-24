كيف تقبض المرتب مقدما من البنوك؟.. لو فلوسك خلصت في العيد

مع انتهاء أيام عيد الفطر المبارك، يبحث الكثيرون عن طريقة للحصول على المرتب مقدما بعدما أنفقوا مبالغ كبيرة على شراء ملابس العيد والعيدية والكعك والبسكويت وغيرها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية الحصول على أموال بعد انتهاء الرواتب لاستكمال الشهر.

توفر العديد من البنوك إمكانية الحصول على المرتب مقدما، وتأتي تفاصيل خدمة سحب الرواتب مقدما في عدد من البنوك على النحو التالي:

سحب الراتب مقدما من البنك الأهلي المصري

وفقًا لموقع البنك الأهلي المصري، فإنه يمكن سحب الراتب مقدما بقيمة تصل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20 ألف جنيه، ونسبة فائدة أسعار هامشية.

بنك QNB الأهلي

يتيح بنك QNB الأهلي الحصول على حد ائتماني يصل إلى 50% من صافي راتبك مقدمًا، مع إمكانية السحب من الحد الممنوح عبر ماكينات الصراف الآلي أو من أي فروع البنك، على أن يجري سداد المبلغ المسحوب أوتوماتيكيًا فور تحويل الراتب الشهري المقبل بالحساب الجاري، على أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، وألا يقل سن المتقدم للحصول على الخدمة عن 21 عاما.

سحب الراتب مقدمًا من البنك العربي الأفريقي الدولي

ويقدم البنك العربي الأفريقي الدولي خدمة سحب الراتب مقدمًا بنسبة تسهيل تصل إلى 90% من قيمة الراتب الشهري الخاص بالعميل، وبحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه حد أقصى، دون فائدة ودون رسوم سداد، وفي حال عدم السداد يجري إقرار نسبة فائدة.

بنك الإسكندرية يقدم خدمة سحب الراتب مقدما

ولعملاء بنك الإسكندرية، يمكن سحب الراتب مقدما، على أن يجدد السحب شهريًا، بقيمة تسهيل تصل إلى 90% من الراتب المحول شهريًا، شرط ألا يقل سن العميل عن 21 عاما، كما أن الحد الأدنى لمدة الخدمة 3 أشهر، والمطلوب للاستفادة من الخدمة صورة من بطاقة الرقم القومي، وخطاب مفردات الراتب، وفاتورة مرافق حديثة (غاز – كهرباء – تليفون) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

صرف الراتب مقدمًا من بنك مصر

ويقدّم بنك مصر خدمة صرف الراتب مقدمًا، وتصل أعلى قيمة تسهيل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20 ألف جنيه، وحد أدنى 500 جنيه، ويمكن سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال ذات الشهر، وسعر العائد لا يتجاوز 1%، والمصاريف الإدارية 50 جنيها سنويًا، على أن يجري سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.

وحدد البنك شروط لحصول العميل على الخدمة وهي أن يكون الحد الأدنى للمرتب 1000 جنيه للقطاع العام و1500 جنيه للقطاع الخاص.

وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، في إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر، ومفردات مرتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهرين على الأكثر، وطلب الحصول على التسهيل، وصورة بطاقة رقم قومي سارية.

البنك التجاري الدولي

ويقدّم البنك التجاري الدولي خدمة سحب الراتب مقدمًا، بحد ائتماني يصل إلى 90% من الراتب الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه​، ويمكن سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي، ولا توجد أي رسوم حال الإلغاء أو السداد.

وعن سعر العائد فهو يتراوح بين 18.5% حتى 23%، ويحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط، ويمكن سداد المبلغ من خلال أكثر من 198 فرعا و440 ماكينة إيداع نقدي.

والمستندات المطلوبة هي صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، ونموذج طلب الحصول على السحب على المكشوف بضمان الراتب.

سحب الراتب مقدمًا من بنك كريدي أجريكول

ويقدم بنك كريدي أجريكول خدمة سحب الراتب مقدما لـ50% من متوسط الراتب الشهري، ويجب إتمام عملية تحويل المرتب في حساب كريدي أجريكول لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل، للحصول على الخدمة، وجاءت قيمة الفائدة شهريًا 2%، والمصاريف السنوية من 100 حتى 150 جنيهًا، وتجري تسوية الرصيد مباشرة من مرتب الشهر التالي، ويمكن سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي، في أي وقت بالشهر.

وحدد البنك المستندات المطلوبة للحصول على خدمة صرف الراتب مقدما من بنك كريدي أجريكول، وهي بطاقة رقم قومي سارية، وصورة ضوئية من جواز السفر في حالة الأجانب.