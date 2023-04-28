22 مليون مواطن على موعد مع بشرى سارة يوم 15 مايو المقبل

زفَّت الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة لـ5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، تمثلت في صرف دعم شهر مايو المقبل، بزيادة قدرها 25%، يوم الاثنين الموافق 15 مايو، وذكرت وزارة التضامن، أنه يشترط للحصول على دعم تكافل وكرامة أن يكون الأسرة لديها طفل واحد على الأقل، من سن الميلاد حتى 18 عاما.

انتظام الأبناء بالحضور في المدارس شرط لصرف تكافل وكرامة

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه يشترط للحصول على دعم تكافل وكرامة، أن تقوم الأسرة المستفيدة بتسجيل الأطفال بدءا من عمر 6 سنوات في المدارس، إذ أن التزام الأبناء بالحضور بانتظام بنسبة لا تقل عن 80% في المدرسة شرط أساسي لانتظام صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة، موضحة أنه سيتم صرف تكافل وكرامة بدءا من يوم الاثنين الموافق 15 مايو المقبل بزيادة قدرها 25%.

مستندات التقديم لمعاش تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن التقديم على معاش تكافل وكرامة يكون مجانا ومن خلال أقرب وحدة تضامن اجتماعي، على أن يتم إرفاق هذه المستندات:

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما.

- قيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد بعمر 18 عاما فأكثر.

5 موانع لصرف معاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، 5 موانع لصرف معاش تكافل وكرامة، وهى:

1- الشراكة في مشروعات خاصة، أو يحصل على معاش قطاع خاص أو عام.

2- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني.

3- ملكية أرض زراعية من نصف فدان فأكثر.

4- ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن وذلك بهدف التجارة، ومن لديه ملكية محل تجاري أو أكثر.

5- ملكية رؤوس مواشي للتجارة.