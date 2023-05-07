«الشارقة للرسوم المتحركة» يختتم فعالياته بأكثر من 5 آلاف زائر و1500 متدرب

اختتم «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» العالمي، فعاليات دورته الأولى على مدار ثلاثة أيام، مسجلاً حضور أكثر من 5000 زائر من 15 دولة عربية وأجنبية، لجلساته الرئيسية ودوراته المتخصصة وعروض الأفلام والحفلات الموسيقية، ومشاركة أكثر من 1500 مُتدرب في ورش العمل الفنية والتقنية، وتنظيم 150 اجتماع بين الناشرين والمنتجين.

مستقبل الصناعات الإبداعية

وقالت خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة: «نظمت هيئة الشارقة للكتاب هذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة، في إطار رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجهود الإمارة الرامية للنهوض بقطاع النشر، وصناعة الرسوم المتحركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث نتطلع لتمهيد الطريق أمام مستقبل الصناعات المعرفية العربية، وتعزيز ريادة الشارقة ورؤيتها الطموحة لانتاج رسوم متحركة عربية عالمية المستوى خلال السنوات القليلة المقبلة، فنحن نسعى لبناء الجيل المقبل من الفنانين والرسامين وصناع المحتوى الإبداعي في العالم العربي».

وأضافت: «وفّر المؤتمر منصة للناشرين والمنتجين والمتخصصين في صناعة الكتاب والرسوم المتحركة من مختلف أنحاء العالم للتعاون وإبرام شراكات استراتيجية لتحويل المحتوى المكتوب باللغة العربية إلى أفلام رسوم متحركة وتعريف العالم على النتاج الأدبي الغني، وفي الوقت ذاته المساهمة في تعزيز مشهد صناعة الأنيميشن على المستوى العالمي من خلال إثرائها بمحتوى هادف يعبر عن هويتنا وثقافتنا الأصيلة».

وقال بيترو بينيتي، المدير الفني لـ«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»: تلعب «هيئة الشارقة للكتاب»، دورا رائدا ومحوريا لتوفير بيئة حاضنة للارتقاء بصناعة الرسوم المتحركة في المنطقة العربية، التي ينطوي تاريخها على الكثير من القصص والعديد من المواهب البشرية، وهو ما يجعلها تمتلك كل الإمكانات اللازمة للارتقاء بصناعة الرسوم المتحركة.

مواهب تُكتشف ومهارات تتطور

وتعرف جمهور المؤتمر على خلاصة التجارب الغنية لنخبة من أعلام الرسوم المتحركة، واستمعوا إلى قصص حياتهم منذ الطفولة ومثابرتهم وإصرارهم على النجاح، واستفادوا من خيرتهم الغنية الممتدة على مدار عقود طويلة، وتعرف المشاركون على أساسيات وأساليب وتقنيات صناعة الرسوم المتحركة من عمالقة هذا الفن من اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم.

وبحثت كبرى شركات الإنتاج العالمية، ومجموعة من دور النشر المحلية والإقليمية سبل التعاون المشترك وبيع وشراء حقوق وتحويلها إلى أفلام سينمائية أو مسلسلات تلفزيونية، بما يسهم في ازدهار صناعة النشر والرسوم المتحركة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ضمن 150 اجتماع خاص.

برنامج متكامل حافل بالفعاليات

وتفاعل الناشرون والمنتجون والمخرجون، بالإضافة إلى الفنانين الموهوبين الشباب، والمتخصصين بصناعة الرسوم المتحركة ومجالاتها المختلفة مع البرنامج الحافل بالفعاليات المتخصصة التي استهدفتهم وتضمنت جلسات رئيسية ودورات تدريبية وورش عمل ولقاءات وعروض أفلام، إلى جانب حفلات موسيقية قدمتها «أوركسترا فلورنسا بوب» طوال أيام المؤتمر.

فائزون بجوائز أوسكار وإيمي وآني وبافتا يثرون التجربة

واستفاد الزوار من خبرات نخبة من نجوم عالم الرسوم المتحركة المشاركين في المؤتمر، وأبرزهم جون نيفاريز، مصمم شخصيات فيلم «كوكو» الحائز على جائزة الأوسكار العالمية، وساندرو كليوزو، الحائز على جائزة آني العالمية، وأوليفر هايت، الحائز على جائزة البافتا، وماريو بريوسكي، الحاصل على جائزة إيمي، ومامورو يوكوتا، وجورجيو سكورزا، الحاصل على عدة جوائز عالمية، وووتر تولب، وفرانك فالكون، وروبن لين، وغيرهم.

10 ورش و6 دورات متخصصة

وعززت ورش العمل والدورات المتخصصة التي نظمها المؤتمر مهارات أكثر من 1500 مشارك في مجالات متنوعة، تضمنت مهارات الرسم الأساسية، والرسوم الثنائية والثلاثية الأبعاد، ومبادئ وتقنيات تصميم شخصيات الأفلام، ومهارات بناء الشخصية وأبعاد الجسم وتفاصيل الوجه وأسلوب الخط، ومخطط القصة، وسمات الشخصيات وتصوير حركاتها، والمؤثرات البصرية، والرسم عن طريق الكمبيوتر، إلى جانب خطوات إعداد سيرة فنية مثالية لتعزيز فرصة الحصول على عمل مع شركات الإنتاج العالمية.