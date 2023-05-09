طلب إحاطة بشأن مستشفى أبوصوير المركزي بالإسماعيلية

قال النائب أحمد بدران البعلي عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن مستشفى أبوصوير المركزي لاستكمال أعمال البناء، وسرعة إدارجه ضمن مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأضاف «بدران» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تفقد الإنشاءات في مستشفى أبو صوير المركزي، برفقة وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أنور إسماعيل نائب الوزير ، للوقوف على آخر الأعمال بها لاستكمالها في القريب العاجل.

بدران: مركز أبوصوير الوحيد دون مستشفى في الإسماعيلية

وأكد أن مركز ومدينة أبوصوير رغم أنه الأكبر في عدد السكان، إلا أنه يفتقر لوجود مستشفى مركزي متكامل لخدمة الأهالي.

وتابع خلال تفقده المستشفى أمس الاثنين، أن المستشفى من أهم المستشفيات في الإسماعيلية ويحتاج لاستكمال المرافق الخاصة به والإنشاءات وتجهيزه بالكامل على أعلى مستوى لخدمة مواطني المركز.

وقال الدكتور أنور اسماعيل نائب وزير الصحة للانشاءات أن زيارته لمستشفى أبوصوير المركزي هي الزيارة الرابعة على مدار السنوات القليلة الماضية لمتابعة الأعمال ومستجدات الإنشاء أولًا بأول، وحل العثرات التي تواجه عمليات التنفيذ.

وطالب باستكمال مرافق الصرف الصحي الخاصة بالمستشفى، والتي يتم مدها على مسافة كيلومتر تقريبًا، مطالبًا الوزارة بتوفير اعتماد مالي لسرعة انهائها في الأشهر القليلة المقبلة.