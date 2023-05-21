تفاصيل مقتل مسجل خطر بالرصاص داخل شقته في عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقتل أحد الأشخاص في القاهرة، وجرى ضبط مرتكب الواقعة واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الجريمة

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، مُسجاة على الأرض في الشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلق ناري بالرقبة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبيّن أنّه أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجني عليه، قام على إثرها بالاستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجني عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية، قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار ناري على المجني عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.