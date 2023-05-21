مذكرات زوج ضمن المسلسلات الثلاثة الأولى الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it

استطاع مسلسل مذكرات زوج في عرضه الثاني بعد شهر رمضان، أن يتواجد في المراكز الثلاثة الأولى الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it، وهو المسلسل الوحيد بالإضافة لمسلسل جعفر العمدة، اللذين حافظا على تواجدهما في المراكز الثلاثة الأولى للأعلى مشاهدة عبر المنصة الشهيرة.

مذكرات زوج مسلسل كوميدي

مذكرات زوج اجتماعي كوميدي، مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، أعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادي، بطولة النجوم طارق لطفي وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد.

ويشارك في بطولته سما إبراهيم وإدوارد، وعمر الشناوي وسارة الشامي وجيهان الشماشيرجي وفدوى عابد وعلى الطيب، وعدد كبير من النجوم.

المسلسل تنتجه أروما ستوديوز -تامر مرتضى-، وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، عبر مجموعة قنوات cbc منصة watch it.