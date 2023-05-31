إخماد حريق ميكروباص على «دائري الوراق» دون إصابات أو وفيات

نشب حريق في ميكروباص أعلى الطريق الدائري في الوراق، ما أسفر عن اشتعاله بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة، باشتعال سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري.

وعلى الفور أمر العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبيّن اشتعال سيارة ميكروباص قيادة سائق 50 عاما، بسبب ماس كهربائي أدى إلى اشتعال السيارة بالكامل، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.