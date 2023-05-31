المنتج محمد فوزي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوفاء عامر: لم تنقل للمستشفى

أثيرت حالة من القلق والخوف، حول صحة الفنانة وفاء عامر، بعدما كشفت عن تعرضها لحادث سير، صباح اليوم الأربعاء، دون إيضاح أي تفاصيل أخرى، لاسيما أنها أعلنت عن عدم تمكنها من الرد على الهاتف.

وبدوره، كشف المنتج محمد فوزي، زوج الفنانة وفاء عامر، تفاصيل حالتها الصحية لـ«الوطن»، موضحًا أنها بحالة صحية جيدة، ولم تنقل إلى المستشفى كما يُثار عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال زوج وفاء عامر، إنّها تعرضت لحادث سير فور خروجها من المنزل، وتعرضت السيارة لبعض التلفيات، موجهًا الشكر لجمهورها الذي حاول الاطمئنان عليها.

وكانت وفاء عامر قد حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، في موسم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، أحمد رزق ومحمود عبد المغني، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ وغيرهم، والعمل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

كما حققت نجاحًا في مسلسل الكتيبة 101 وشارك في بطولته كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، لبلبة، عمر زهران، وغيرهم.