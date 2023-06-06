تعليمات عاجلة لقائدي السيارات والمسافرين على الطرق.. اتبع هذه التعليمات

تزامنا مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر مصر بمنخفض خماسيني، غدًا، يؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية، قدّم اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري تعليمات ونصائح مهمة لقائدي السيارات، لقيادة آمنة على الطرق.

تعليمات عاجلة لقائدي السيارات والمسافرين على الطرق

وقال «هشام»، في حديثه لـ«الوطن»، إنّه مع سوء الأحوال الجوية ووجود شبورة ترابية كثيفة مع سرعة الرياح، يجب على قائدي السيارة تنفيذ التعليمات الأمنية الآتية:

1- السير بهدوء حتى يمكن التحكم في عجلة القيادة.

2- الالتزام بالحارة المرورية.

3- استخدام أنوار الشبورة في أثناء السير بمنطقة الشبورة.

4- تشغيل مساحات الزجاج الخلفية والأمامية باستمرار في حالة وجود شبورة ترابية؛ لعدم تكون كتلة ترابية على الزجاج، ما يؤثر على الرؤية الجيدة.

5- عدم الوقوف في مطالع ومنازل الكباري.

نصائح مهمة لقائدي السيارات

6- استخدام آلة التنبيه عند الضرورة، واستخدام الإشارات الضوئية الجانبية يمينًَا ويسارًا قبل الدوران بوقتٍ كافٍ، سواء في حالة الدوران، أو الانتقال من حارة إلى حارة أخرى.

7- التأكد من الصلاحية الفنية للكاوتشوك، وأنّها تعمل بحالة جيدة، وأن ضغط الهواء مناسب لسخونة الأسفلت.

8- يجب أن يتواجد بالسيارة مستلزمات السيارة (المثلث العاكس الضوئي، طفاية الحريق صالحة الاستعمال، وحقيبة الإسعاف) استخدام كل منها في حالة الضرورة إذا تطلب الأمر ذلك في حالة السير.

9- الالتزام المقعد الأمامى بجوار قائدي السيارة بارتداء حزام الأمان، ومضاعفة التباعد لمسافات لتجنب الوقوف المفاجئ.