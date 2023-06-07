إصابة 5 من عائلة واحدة صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث عبور مشاة، إذ صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق أمام قرية كينج عثمان بطريق «مصر- إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

إصابة 5 أشخاص في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار العام 5 أشخاص من عائلة واحدة مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث عبور مشاة بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من رمضان محمد قطب، 55 سنة، وفاطمة علي عبد المطلب، 55 سنة، ونعيمة علي عبد المطلب، 48 سنة، وسعد علي عبد المطلب، 50 سنة، ومحمد محمود شحاتة، 55 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون قرية قلين كفر الشيخ.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج وعمل الإسعافات اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.