إحالة 6 متهمين استولوا على 7 ملايين جنيه من مخزن للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي مُكون من 6 أشخاص لاتهامهم بسرقة مخزن غزل من تاجر في دائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، للمحاكمة الجنائية.

تعدي مجهولين على غفيرين وتوثيقهما

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة أول المحلة في مديرية أمن الغربية من تاجر وصاحب مخزن غزل، كائن في دائرة القسم، يفيد تعدي مجهولين على الغفيرين المتواجدين بالمخزن الخاص به وتوثيقهما بالحبال، وتمكنوا بذلك الوسيلة من استيلائهما على مبلغ مالي نحو 7 ملايين جنيه من داخل المخزن.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 6 أشخاص جميعهم يقيمون في محافظة الجيزة، وبتقنين الإجراءات من خلال التنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم استهدافهم وأمكن القبض عليهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

وبعد مناقشتهم تم بإرشاد أحدهم عن المسروقات، وضُبطت السيارة الميكروباص المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق معهم والتي أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

ويقول هشام إبراهيم المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إن هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني، إلى أن المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.