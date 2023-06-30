رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

لجنة متابعة لتفقد مركز أسئلة منطقة الدقهلية وكفر الشيخ الأزهرية

كتب:

إسراء سليمان
07:46 م | الجمعة 30 يونيو 2023
محمد الضويني-وكيل الأزهر

محمد الضويني-وكيل الأزهر

تفقدت لجنة متابعة تابعة لمشيخة الأزهر برئاسة الدكتور وليد أبو العينين، مدير عام الإدارة العامة للأمن، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مركز أسئلة منطقتي كفر الشيخ والدقهلية بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انضباط وسير عمل التأمينات على المركز، وذلك بتكليف من بتكليف من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

انضباط عملية التأمين

وأفادت لجنة المتابعة، بانضباط عملية التأمين على المركز وتواجد كل المكلفين بالعمل من العاملين وعمال منطقة الدقهلية الأزهرية، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة المكلفة بتأمين مقر المركز، وحرص الجميع على ضبط أعمال التأمين للمركز.

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، كلف لجان من مشيخة الأزهر، بتفقد مراكز أسئلة الثانوية الأزهرية، ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة أعمال تأمين المراكز، وضمان التزام جميع المكلفين بالتواجد بالأعمال الموكلة لهم.

اقرأ المزيد:

شيخ الأزهر يهنئ السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو: أدعو الله أن يحفظ مصرنا الغالية

أين تذهب الجمرات بعد انتهاء الحج؟.. عضو بلجنة الفتوى في الأزهر يوضح

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يدين حرق المصحف في تظاهرة بالسويد: ينم عن الكراهية

الأزهر يجدد الدعوة لمقاطعة المنتجات السويدية احتجاجا على «حرق المصحف»

6 أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة.. «مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية» يوضح

ماذا فعل الرسول في عيد الأضحى يوم «حجة الوداع».. «الأزهر» يوضح

شيخ الأزهر يتبادل التهنئة هاتفيا بعيد الأضحى المبارك مع ملك البحرين
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.