«موسكو» تعلن أسر 5 جنود أوكران واستهداف نقاط تمركز بمحور «كوبيانسك»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على وحدة أوكرانية، وأسر 5 جنود بالمنطقة العسكرية المركزية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت مدينة دونيتسك، باستخدام 13 قذيفة عيار155 ملم على أحياء المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تعرضت دونيتسك وماكييفكا لقصف أوكراني باستخدام 7 قذائف من عيار 155 ملم.

تدمير ناقلة جنود مدرعة أمريكية مع عسكريين أوكرانيين

من جانبها، نفذت طائرات قوات تجمع «زاباد»، الروسية، 8 ضربات بالصواريخ والقنابل على نقاط تمركز مؤقتة وتجمعات قوات وأسلحة ومعدات عسكرية تعود للواء الآلي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103 الأوكراني على محور كوبيانسك.

من جانبها، دمرت القوات الروسية، ناقلة جنود مدرعة أمريكية «إم 113» مع عسكريين أوكرانيين في منطقة بيريستوفوي.

مسؤول إستوني: حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا هي حدود «الاتحاد الأوروبي» الخارجية

وفي إستونيا، إحدى دول البلطيق، أرسلت إدارة الشرطة وحرس الحدود، وحدة شرطة مكونة من 14 عنصرا إلى ليتوانيا للمساعدة في حفظ الأمن على الحدود بين ليتواينا وبيلاروسيا، خلال قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» المقررة في فيلنيوس في 11-12 يوليو الجاري، وستستمر المهمة حتى 13 من الشهر ذاته.

من جانبه، أوضح نائب المدير العام لحرس الحدود في إدارة الشرطة وحرس الحدود الإستونية، إجرت بيليتسيف، في بيان، أن حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا هي الحدود الخارجية لـ«الاتحاد الأوروبي» و«الناتو»، مضيف أنها تؤثر على الأمن الداخلي لـ«تالين»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.