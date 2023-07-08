باحث شرعي لقناة الناس: عندما يغضب الإنسان يقع في العديد من الأخطاء الكبرى

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم، وجه أتباعه بضرورة ألا يكون المسلم دائم الغضب، حيث يجب عليه بأن يكون في أوقات كثيرة في حالة من الهدوء والسلام النفسي، وليس هناك ما يزعجه أو يغضبه: «الإنسان لما يكون دائما غضوبا فهذا هو الإشكال».

الحجار: النبي وصى أحد الصحابة وقال له «لا تغضب»

وأضاف خلال تقديمه برنامجه «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن أحد الصحابة جاء مرة إلى النبي صلّ الله عليه وسلم وطلب منه أن يوصيه، فقال له النبي «لا تغضب»، فتعجب الصحابي الجليل بهذا الأمر، حتى فطن إلى أن حالة الغضب هي ما تجمع كل الشرور التي قد تحدث مع الإنسان وتجلب إليه عدم الرضا والتوافق النفسي.

وتابع: «الإنسان لما بيغضب بيقع في الكثير من الأخطاء الكبرى والمِحن والإحباط والكراهية والحسد، ويجب على الإنسان أن يقلل من مساحة الغضب في حياته، والناس أحيانا بتنظر للغضب أنه علاج لموقف يمر به الشخص، وهو أمر خاطئ».