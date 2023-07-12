وحدة تدريب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحصل على «الأيزو»

حصلت وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على شهادة جودة الإدارة طبقاً للمواصفات العالمية (أيزو 9001) لعام 2015، وشهادة جودة المؤسسات التعليمية (أيزو 21001) لعام 2018، وشهادة جودة نظام أمن وسلامة الغذاء (أيزو 22000) لعام 2018.

يأتي ذلك تتويجاً لجهود القوات المسلحة، والدعم الذي توليه للمنظومة العلمية داخل المنشآت التعليمية ووحدات التدريب التخصصية، لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن.

وخلال مراسم تسليم الشهادات، ألقى اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية، والارتقاء بالمستوى العلمي التخصصي، استنادا على الأسس العلمية المدروسة، تماشياً مع التطورات المتلاحقة لطبيعة عمل ومهام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ودورها في خدمة الوطن.

وحضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة.