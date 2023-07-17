«القاهرة»: عدم السماح بعودة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أحياء المنطقة أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة تعديات أملاك الدولة والأرض الزراعية في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والأحياء والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددة على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب واتخاذ كل الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات محافظ القاهرة.

منع التعديات

وتلقت نائب محافظ القاهرة تقريرا بحملات الإزالة منها، جهود حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار لتنفيذ إزالة عدة تعديات والصادرة لها قرارات إزالة من خلال متابعة إزالة تعديات جهة ولاية مديرية الزراعة بالقاهرة والمستهدف تنفيذها خلال المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة 21، وتم إزالة التعديات بالموقع الكائن بمنطقة حوض الجزيرة بكفر العلو وأسفرت الأعمال عن إزالة 4 حالات للتعديات ومنها التعدى ببناء سور مخالف حول قطعة أرض بارتفاع متر ونصف وغرفة من الطوب الأبيض وسقف خشبي.

قرارات إزالة

كما واصلت الأجهزة التنفيذية جهودها لتنفيذ قرارات إزالة أخرى تشمل بناء منزل مكتمل البناء من الطوب الأحمر على مساحة 90 مترا مربعا، كما تم تنفيذ إزالة بالموقع الكائن بحوض الداير بمنطقة كفر العلو وشملت إزالة قواعد خرسانية على مساحة 102 متر تقريبا، ومنطقة حوض موريس بزمام حلوان، تمت إزالة تعدي في المهد على قطعة أرض محاطة بسور من الطوب الأبيض على مساحة إجمالية 720 مترا بما يعادل أربعة قيراط وثلاثة أسهم تقريبا من الجهة البحرية والقبلية لتنفذ الإزالات كليا باستخدام معدات الحي، كما تم تنفيذ 6 تعديات مخالفة فوق ترعة الخشاب وفي منطقة كفر العلو.

أسفرت الحملة عن إزالة بناء مخالف بمنطقة شق الثعبان على أراضي أملاك الدولة على مساحة 4 آلاف متر وهي عبارة عن أعمدة خرسانية وتم إزالتها جزئيا بمشاركة مديري الإشغالات والأملاك ومشرفي المربعات والإزالات والساحات.

وشددت نائب محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تمثل تحديا صارخا لإرادة الدولة، والمرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لعدم السماح باستكمال أعمال البناء، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد.