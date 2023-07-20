إحالة 156 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة بالدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية عن إحالة 156 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة، بعد قيام إدارة الرقابة في مديرية التموين بضبطها في مختلف المراكز منها طلخا وميت غمر وبنى عبيد وشربين والمطرية والمنصورة وبلقاس وأجا.

ضبط مخالفات تموينية بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية أنها لن تسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع من أجل توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مع تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات المرورية جاءت في مراكز ومدن «طلخا وميت غمر وبنى عبيد وشربين والمطرية والمنصورة وبلقاس وأجا والسنبلاوين ومنية النصر وتمي الأمديد».

المرور على 1336 منشأة غذائية

وعلى جانب آخر كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بشن حملات مرورية مفاجئة على المنشآت الغذائية بالدقهلية في مختلف المراكز والإدارات، وجرى المرور على 1336 منشأة غذائية وتحرير نحو 913 محضر.