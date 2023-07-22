القاهرة الإخبارية: الرئاسية العراقية تدعو حكومات الغرب لوقف استفزاز المسلمين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها اليوم السبت، بأن رئاسة الجمهورية العراقية دعت المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى وقف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها، وأدانت الاعتداءات الآثمة على القرآن الكريم، واستفزاز مشاعر المسلمين.

قوى سياسية عراقية وفعاليات دينية واجتماعية تدعو للحذر

كما دعت الرئاسة العراقية، في بيان أوردت وسائل الإعلام الرسمية قبل قليل، العراقيين والقوى السياسية والفعاليات الدينية والاجتماعية إلى الحذر، وعدم الانجرار إلى مخطط الفتنة الذي تنفذه شخصيات حاقدة تعيش في الدول الغربية، وتستغل قوانينها لتنفيذ مآربها المشبوهة ضد العراق والعراقيين.

وأشار البيان إلى أن تسلسل الأحداث يشير إلى وجود تعمد لاستفزاز مشاعر العراقيين، وإظهار البلاد كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية، وتدفع نحو إجراءات دبلوماسية سيتضرر منها العراقيون في داخل البلاد وخارجها، ممن دفعتهم الظروف إلى الهجرة واللجوء إلى بلدان تشهد اليوم أعمالًا استفزازية.

الرئاسة: حق القوى السياسية العراقية في التعبير عن غضبها

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية العراقية أنه من حق المواطنين والقوى السياسية في العراق التعبير عن غضبها واستنكارها، لأي اعتداء أو تجاوز على معتقداتهم، شرط ألا يتسبب ذلك بضرر للدولة والشعب، أو يحرم المواطنين في الخارج من الخدمات الدبلوماسية ومن التواصل مع وطنهم الأم.

وكرر البيان دعوته لجميع العراقيين إلى تفويت الفرصة على المغرضين والانتهازيين الذين يفتعلون الأزمات في الخارج، ممن يريدون تشويه صورة العراق الآمن المستقر والإضرار بسمعته الدولية وحرمانه من التعاون مع الدول الأخرى، والتزام الطرق السلمية والقانونية في التعبير عن مواقفهم.