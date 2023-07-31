دمياط تحصد مقعدين بين أوائل الثانوية العامة 2023.. من الشعبة العلمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، واحتل طالبان من محافظة دمياط المركز الثاني شعبة علمي علوم، والمركز الرابع علمي رياضة.

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاص بأسماء أوائل الثانوية العامة فإنّ الطالب حسن شفيق حسن الحادق، من محافظة دمياط، حصد المركز الثاني بشعبة علمي علوم، والطالب عبدالفتاح باسل محمد بكر شعيب احتل المركز الرابع شعبة علمي رياضة.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح بلغت نحو 78.8% لهذا العام.

وهنأ حجازي أوائل الثانوية العامة، في اتصالٍ هاتفي، معربًا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة

يشار إلى أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ستُعلن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، غدا، خلال مؤتمرٍ صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.