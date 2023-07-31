رئيس جامعة بورسعيد: نستهدف قبول 7 آلاف طالب بالكليات «الحكومية والأهلية»

أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أن الجامعة أنهت استعداداتها لأعمال تنسيق العام الدراسى الجديد، وأنها ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالخريطة الزمنية، وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أن إدارة الجامعة لا تدخر جهداً فى تقديم كافة الإمكانيات للبحث العلمى والباحثين، وكذلك الحرص على تهيئة البيئة التعليمية لأعضاء هيئة التدريس والبرامج المطورة بهدف التحسين المستمر لترتيب الجامعة بين الجامعات العالمية. وأشار إلى أن الجامعة حققت مراكز مرموقة فى التصنيفات العالمية، ما قد يؤثر إيجابياً على البحث العلمى.

ماذا عن استعدادات العام الدراسى الجديد؟

- أنهينا كل الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق الجامعات للعام الدراسى الجديد، ومن المقرر أن تدخل كلية العلاج الطبيعى فى التنسيق الجديد، وتبدأ فى استقبال الطلاب، وهناك 4 برامج مميزة جديدة سيتم إضافتها بنظام الساعات المعتمدة بكليات الهندسة والآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية، وبالإضافة إلى البرامج القديمة يكون لدينا 16 برنامجاً.

وبالنسبة للجامعة الأهلية جاهزون للعمل بكل البرامج والكليات المتقدم إليها فى الطب والهندسة والصيدلة والحاسبات والعلوم الصحية، والبيزنس والعلوم الإنسانية لغات، وتجرى الجامعة حالياً اختبارات القدرات، ومن المقرر الانتهاء من تجهيز كافة معامل الحاسب الآلى لأعمال تسجيل الرغبات.

وإدارة الجامعة لا تدخر جهداً فى تقديم كافة الإمكانيات للبحث العلمى والباحثين وكذلك الحرص على تهيئة البيئة التعليمية لأعضاء هيئة التدريس ودعم البرامج المطورة بهدف التحسين المستمر لترتيب الجامعة بين الجامعات العالمية.

كم عدد الطلاب المستهدف قبولهم العام الجارى؟

- نستهدف 1500 طالب فى الجامعة الأهلية، أما الحكومية فمن 5 آلاف إلى 6 آلاف طالب.

ماذا عن موقع الجامعة فى التصنيفات العالمية؟

- حققنا خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة فى مجال التصنيفات العالمية، حيث تقدمت الجامعة فى تصنيف التايمز البريطانى لعام 2023 لمؤسسات التعليم العالى للجامعات الشابة الأصغر من 50 سنة لتحصل على الترتيب 351 - 400 عالمياً، والمركز 12 محلياً، حيث جاءت النتيجة لتبرز الجهود المبذولة من أجل تحسين مكانة جامعة بورسعيد فى مختلف التصنيفات العالمية، لتثبت النقلة النوعية بتقدم التصنيف مقارنة بعام 2022.

ويتضمن تصنيف 2023، 605 جامعات عالمية، ارتفاعاً من 539 جامعة فى عام 2022. كما تم إدراج 358 جامعة أخرى فى وضع «reporter»، والتى لم تستوفِ المعايير الكاملة للحصول على التصنيف بعد.

وتصدرت «بورسعيد» الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة فى عدد الاستشهادات العلمية للأبحاث المنشورة حيث احتلت المركز 21 بإجمالى عدد استشهادات 70853 للأبحاث العلمية المنشورة حتى يوليو 2023 وقد قفز عدد الاستشهادات من 45970 فى يناير 2023 إلى 70853 فى خلال ستة أشهر.

وماذا عن دور الجامعة مجتمعياً؟

- الجامعة تقدم خدمات بلا حدود فى إطار دورها المجتمعى سواء الخدمات العلاجية أو الاستشارية أو فى إطار تنمية كافة القطاعات.

تطوير المناهج

الجامعة لديها استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعليم الجامعى، وبدأنا فى خطة التطوير والتحديث للبرامج وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بما يسهم فى النهاية فى الارتقاء بمستوى الطلاب والخريجين كى يكونوا مؤهلين لسوق العمل والثورة الصناعية الرابعة.