وفاة كبير فنيي الأشعة في مستشفى أبيار بكفر الزيات أثناء عمله

توفي بهجت شعبة، كبير فنيي الأشعة بمستشفى أبيار المركزي، التابع للإدارة الصحية بكفر الزيات بمحافظة الغربية، أثناء عمله داخل غرفة الأشعة، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

هبوط حاد في الدورة الدموية

وقالت الدكتورة ولاء ماضي، مدير مستشفى أبيار المركزي، لـ«الوطن»، إن المتوفى بهجت إبراهيم شعبة، يعمل كبير فنيين في قسم الأشعة، ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم، نتيجة توقف في عضلة القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية، حال تواجده داخل غرفة الأشعة لممارسة عمله، وجرى نقله على الفور إلى قسم الاستقبال وعمل إنعاش قلبي رئوي والإسعافات الأولية لكنه فارق الحياة، مشيرة أن المتوفى كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة طيبة ووسط أصدقائه وزملائه، بجانب تفانيه في العمل.

تشييع جثمان المتوفى

وقال خطاب محمد، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، إن المتوفى مقيم بقرية منية أبيار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، ولديه ولدين، وزوجته تعمل معه بذات المستشفى، ومن المقرر تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر الأسرة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر، مشيرا أن هناك حالة من الحزن الشديد بين الأهالي لوفاته.