«الإصلاح والنهضة»: المجلس الأعلى للتعليم يجب أن يكون متعدد الأدوار

تحدث هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن مشروع إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وذلك خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز».

وقال «عبدالعزيز» إن المجلس الأعلى للتعليم من المفترض أن يكون متعدد الأدوار ومتخصصا في حل المشكلات الخاصة بالتعليم، ومن بينها مشاكل السياسة التعليمية، وأيضا مشكلات التعليم الفني وارتباطه بالقوى العاملة، بالإضافة إلى مسؤولية تدريب الكادر وتحديد إذا ما كان التدريب سيكون مسؤولية وزارة التعليم أم وزارة الإستثمار، وغيرها من المشكلات الموجودة حاليا ويناقشها المشروع لتحديث منظومة التعليم.

السياسة التعليمية التي تناسب سوق العمل

وأضاف عبد العزيز قائلا: «نريد وضع سياسة تعليمية تناسب سوق العمل ومرتبطة بالأبنية التعليمية والجودة والتدريب وكل الوزارات المعنية بالمخرج التعليمي وليس لها علاقة فقط بوزارة التربية والتعليم لأن الوزارة لها علاقة بكفاءة العملية التعليمية فقط داخل الفصل».

فائدة المجلس

وأكمل عبد العزيز: «المجلس فائدته وضع إطار تكاملي كامل وأن مناهج التعليم لابد أن تكون مرتبطة بسوق العمل وأن من يضع مناهج التعليم لابد من أن يكون يرى الرؤية الاستراتيجية ولم يضع مناهج مجردة».