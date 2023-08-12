شاطىء بورفؤاد كامل العدد في عطلة نهاية الأسبوع

شهد شاطئ مدينة بورفؤاد، إقبال الآلاف من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مع انتشار المنقذين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان، والدخول لعمق البحر، إلى جانب توعية المصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

وحرص الآلاف من الأهالي، على السباحة داخل مياه شاطىء بورفؤاد، وآخرين باللعب في رمال الشاطئ، وممارسة الألعاب الشاطئية.

زيارة جبال الملح

وفي سياق متصل، شهدت مدينة بورفؤاد، الجمعة، إقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، إذ يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد، لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح بشركة النصر للملاحات، التي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية، كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة، وأصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا.

قال اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، إن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالزائرين، وتقديم كل الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية، لجميع الرحلات القادمة من كل محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح، لإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين، لتصبح جبال الملح منافسا لجبال الجليد.

وأعرب العديد من الزائرين، عن سعادتهم بزيارة المدينة، التي تمتلك مقومات سياحية رائعة، ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع.