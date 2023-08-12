تفاصيل سحب 4 أدوية مغشوشة من السوق.. أغلبها لعلاج الأطفال

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور رسمي، المواطنين من استخدام 4 أدوية مغشوشة في السوق، وتعمل على سحبها من الصيدليات، مطالبة بالتواصل معها عبر الخط الساخن «15301» حال وجود أي شكوى.

وكشفت الهيئة عن أن الأدوية المغشوشة منها 3 لعلاج الأطفال، والرابع لعلاج التهابات الجيوب الأنفية، وجاءت على النحو التالي:

3 أدوية للأطفال

- Xilone Forte syrup يستخدم لعلاج اضطرابات الغدد لدي الأطفال، وأوضحت هيئة الدواء كيف يمكن التفرقة بين الدواء المقلد والدواء المغشوش، وجاءت أبرز الاختلاف في لون العلبة الأصلية وهو الأبيض والمقلدة تميل إلى اللون الأصفر.

- الدواء الثاني Ciprobay tablet مضاد حيوي يستخدم لعلاج الأطفال، وأوضحت هيئة الدواء كيف يمكن التفرقة بين الدواء المقلد والدواء المغشوش من خلال البيانات المطبوعة على الشريط الداخلي.

دواء لعلاج التهاب الجيوب الأنفية

- الدواء الثالث وهو Hibiotic N 600mg/5ml Suspension يستخدم لعلاج التهاب الأذن الوسطى وعلاج التهاب الجيوب الأنفية وهو منتشر بشكل كبير ويعتمد عليه عدد كبير من المواطنين وأوضحت أنه يمكن تمييز الدواء المغشوش من خلال ألوان العلبة إذ تكون باهتة.

- الدواء الرابع Alveofact 108 mg ويستخدم لعلاج الحالات التي تعانى من ضيق التنفس الشديد للأطفال، وهذا الدواء قامت هيئة الدواء بسحبه من السوق بشكل نهائي وعممت المنشور على الصيدليات.