حبس 3 بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر بالجيزة

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بارسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الاتجار بالهيروين المخدر

وكشفت التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من 3 أشخاص مقيمين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، زاولوا نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وأضافت التحقيقات، اعتراف المتهمين بحيازتهم 12 قطعة حجرية من مسحوق الهيروين المخدر، وعدد 70 لفافة ورقية لمسحوق الهيروين المخدر، وبندقية خرطوش، وعدد 4 طلقات خرطوش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض.

الموقف القانوني

ويقول المحامي محمود عبدالله، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.