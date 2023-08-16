تفحم سيارة ملاكي بشارع الجامعة في الجيزة دون إصابات.. ماس كهربائي السبب

اندلع حريق في سيارة ملاكي بشارع الجامعة؛ مما أدى إلى تفحمها بالكامل، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق سيارة بشارع الجامعة في الجيزة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء حازم فاروق مدير الحماية المدنية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حريق في سيارة ملاكي بشارع الجامعة.

ماس كهربائي السبب

وبسؤال مالك السيارة أفاد بأنه عقب تناوله وجبة الإفطار بشارع الجامعة والتحرك بالسيارة تفاجأ بنشوب حريق أسفل السيارة وحدوث ماس كهربائي واشتعالها بالكامل، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية ولا يوجد أي مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.