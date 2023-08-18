إيرادات فيلم the meg 2 تتجاوز 262 مليون دولار عالميا

حقق فيلم the meg 2 إيرادات عالميًا بأكثر من 262 مليون دولار، وفقًا لموقع box office mojo، ونجح الجزء الثاني من سلسلة the meg في تحقيق إيرادات عالمية، وذلك مع أول أيام انطلاق عرضه بالسينما بالولايات المتحدة الأمريكية، التي حقق بها أكثر من 12 مليون دولار.

وحقق فيلم the meg 2، إيرادات في السوق الخارجية دون الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 204 ملايين دولار، وفي السوق أوالسينمات المحلية في أمريكا حقق نحو 58.8 مليون دولار.

وفي السوق المصرية، حقق فيلم th meg 2 بطولة النجم العالمي جيسون ستاثام، نحو 17 مليون جنيه، وتعد سلسلة the meg واحدة من أشهر أفلام الإثارة والتشويق والرعب بالسينما العالمية.

أبطال فيلم the meg 2

فيلم the meg 2 بطولة جيسون ستاثام، كليف كورتيس، سيينا جيلوري، سيرجيو بيريس، بيج كيندي، سكايلر سامويلز، تأليف جون هوبر، إخراج بين ويتلي.

قصة فيلم the meg 2

وتدور قصة فيلم the meg 2، في إطار من الإثارة والتشويق والرعب، من خلال ظهور ديناصور مفترس يلتهم البشر وكل ما يظهر أمامه يحاول القضاء عليه، وهو من الحيوانات المنقرضة التي تعيش في الماء وتسعى للخروج للسطح، ويتم الاستعانة بأشهر الغواصين وهو جيسون ستاثام للتخلص من هذا الكائن الشرس.