إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة داخل ترعة خلال زفة عروسين بالغربية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في الجسد، إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق «طنطا - السنطة» بالقرب من قرية شبراقاص التابعة لدائرة السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بانقلاب سيارة

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة السنطة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل أحد المجاري المائية على طريق «طنطا - السنطة» أسفر عن إصابة مستقليها، بإصابات مختلفة ومتفرقة.

وانتقلت قوة أمنية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي، داخل إحدى الترع المارة بطريق «طنطا - السنطة» بالقرب من قرية شبراقاص، أثناء مشاركتهم في حفل زفاف عروسين، اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسب السرعة الزائدة.

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما تم الدفع باوناش لرفع آثار الحادث، وانتشال السيارة السيارة من داخل الترعة، وتيسير الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.