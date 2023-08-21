خورشيد: يجب إعادة النظر في اختيار البرامج التعليمية والمجالات البحثية بالجامعات

قال الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي الأسبق، إنه لابد من إعادة النظر في هيكلة الجامعات واختيار البرامج التعليمية والمجالات البحثية والنموذج التمويلي للبرامج، ولابد أن تكون هناك حرية حركة للجامعات، وألا يرتبط ذلك بمركزية شديدة.

ترك الجامعات في اختياراتها المختلفة

وأضاف «خورشيد»، خلال لقاء على شاشة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أننا نشهد تنوعا كبيرا في الجامعات، فهناك جامعات بحثية وتقنية وللدراسات العليا والعلوم الإنسانية، ولهذا التنوع يجب أن نترك الجامعات في اختياراتها المختلفة واختيار قيادتها والبرامج، ويجب إعادة النظر في إدارة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

ولفت إلى أنه تولى منصب وزارة التعليم العالي في 2011، ومن ثم كانت القضية الأساسية وقتها هي الحفاظ على الجامعات والانتخابات الجامعية واستقالة رؤساء الجامعات، وكانت مشكلة أساسية، كما أنه كان نائبا لرئيس جامعة القاهرة سابقا، ومن ثم تعرض لمثل هذه الأشياء.

تحسن في إنشاء الجامعات

وأوضح أنه يرى أن هناك تطورا إلى حد كبير في هذا المجال، وأن هناك تحسنا في قضية إتاحة التعليم العالي وإنشاء جامعات أكثر والتنوع في الجامعات والبرامج التعليمية.