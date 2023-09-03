إخلاء سبيل جزارين ضبط بحوزتهما بقايا لحم حصان ببنها

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل جزارين، بعد اتهامهما بإنهاء حياة حصان بمنطقة الزراعات بعزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإعدام المضبوطات من متبقيات لحم حصان، فيما لم تثبت من التحقيقات تورطهما في تداول لحم الأحصنة أو التجارة فيه.

ضبط جزارين بحوزتهما لحم حصان ببنها

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، ألقت القبض على جزارين بحوزتهما بقايا لحم حصان، حيث جرى التحفظ على بقايا لحوم الحصان المضبوط، وهيكل عظمي أيضا، وحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل ضبط جزارين بحوزتهما لحم حصان ببنها

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من الأهالي بضبطهم جزارين ينهون حياة حصان بمنطقة زراعات الموز بدائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها، وجرى ضبط الجزارين وبحوزتهما بقايا لحم حصان، وهيكل عظمي له، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية 5 آلاف جنيه لكل منهما

فيما شكلت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بقيادة الطب البيطري لجنة لفحص المضبوطات، وتبين أنها هيكل عظمي لحصان وبعض أحشائه وتم إعدامها.